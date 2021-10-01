Sergio Romero asumió la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT

El actual Secretario General de la Unión Docentes Argentinos (UDA), profesor Sergio Romero, asumió en la mañana de este martes 11 de noviembre la Secretaría de Políticas Educativas de la Confederación General del Trabajo (CGT), en la misma reunión hizo lo propio Gilda Galucci, como Cosecretaria. Esto representa un nuevo logro de la Unión que desde siempre ha defendido a los trabajadores en general y a los docentes en particular.

Vale recordar que la CGT votó el pasado martes al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros).

Este martes 11 de noviembre, la Confederación General del Trabajo (CGT) da inicio formal y legal a su nueva etapa, con la asunción del nuevo triunvirato quienes liderarán la central obrera hasta noviembre de 2029.

Los desafíos de la nueva conducción

En sus primeras definiciones, el triunvirato delineó un rumbo activo, la protección de convenios colectivos, defensa de los derechos y diálogo político, defensa de los derechos individuales y colectivos.

Reforma laboral: el gran desafío para la CGT

El gran desafío de la nueva CGT radica en su postura frente a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La conducción abre la puerta al diálogo tripartito, pero rechaza cualquier flexibilización regresiva y advierte sobre movilizaciones si no son escuchados.







