El Partido Intransigente recordó el primer voto femenino en Argentina

Han pasado los años, y las mujeres seguimos luchando por más igualdad, por el pleno ejercicio de derechos políticos. La participación en cargos aún no se distribuye equitativamente. Se mejoró en representación pero aún hay mucho por lograr en todos los ámbitos de poder.

Las elecciones presidenciales del 11 de noviembre de 1951 quedaron en nuestra historia por ser la primera vez en que las mujeres pudieron votar. El voto femenino era un reclamo histórico de Movimientos de Mujeres, Partidos Políticos, que exigían la Igualdad de Derechos y Oportunidades, y se concretó finalmente, masivamente, por enérgico impulso de Eva Perón, con antecedente en las luchas de mujeres socialistas y anarquistas en nuestro país.

