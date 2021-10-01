La Municipalidad realizó un operativo de limpieza en el barrio Mariano Moreno

El municipio capitalino, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, desarrolló este martes un operativo integral de limpieza en diversos sectores del barrio Mariano Moreno, el cual consistió en el retiro de residuos no convencionales acumulados en la vía pública.

Al respecto, la responsable del área comunal, Raquel Servín, especificó: “Dimos inicio este martes a un operativo especial de limpieza de todo tipo de residuos voluminosos, como ramas, chatarras y escombros, eliminando de este modo los microbasurales que se fueron generando en la vía pública, y que suelen ser focos infecciosos”.

La funcionaria precisó que las tareas en dicho conglomerado se planificaron de acuerdo a un relevamiento previo y atendiendo a las solicitudes y los reclamos de los vecinos.

Del mismo modo, solicitó a las personas que saquen los residuos domiciliarios en los horarios correspondientes: “En el barrio Mariano Moreno, que es donde estamos trabajando en estos momentos, la recolección se realiza a partir de las 13 horas. Los horarios de recolección en todos los conglomerados están disponibles en la página de Formosa tu Ciudad, o comunicándose al Centro de Atención al Vecino (0800-9999-147), donde además se pueden hacer consultas y reclamos”.

Para concluir, Servín destacó que “la colaboración de los vecinos y vecinas es fundamental para mantener limpios los barrios, sobre todo en épocas de lluvias, porque la basura obstruye los canales de desagüe y eso genera anegamientos. También es importante evitar el acumulamiento de basura porque los microbasurales son propicios para los criaderos de mosquitos transmisores del dengue”.



