Secuestraron tres motos sustraídas en distintos barrios de esta ciudad

Fue el resultado de un prolijo trabajo de investigación

Efectivos de la fuerza provincial recuperaron tres motocicletas con pedidos de secuestro vigentes, en diferentes intervenciones en los barrios Eva Perón, San Pedro y Nueva Formosa.

El primer procedimiento fue cuando integrantes de la Zona 8, del Comando Radioeléctrico Policial, realizaban recorridas preventivas en inmediaciones a la manzana 41, del barrio Eva Perón.

Allí observaron una Honda Wave abandonada y al verificar los números de motor y chasis se establecieron que registraba pedido de secuestro activo.

El segundo caso estuvo a cargo del personal de la Comisaría Seccional Octava que investigaba la sustracción de una Motomel Blitz y la encontraron en un baldío del barrio Nueva Formosa.

El hallazgo se produjo en medio de recorridas y mediante la verificación con la base de datos de la Dirección General de Informática se comprobó que se trataba de la misma que se buscaba.

La tercera intervención la realizaron integrantes de la brigada de la Unidad Regional Uno, en el marco de la investigación por la sustracción de una Motomel Blitz del barrio San Pedro.

Luego de realizar un amplio y prolijo despliegue, la hallaron abandonada cerca de la avenida Trinidad González y Vicente Posadas.

En todos los casos, el personal de Policía Científica documentó los procedimientos, mientras que los rodados fueron trasladados hasta las dependencias policiales, a disposición de la Justicia provincial.







