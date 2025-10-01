Detuvieron a una mujer y secuestraron objetos

Se realizaron diferentes intervenciones en el Distrito Cinco

Efectivos de la fuerza provincial aprehendieron a una mujer y secuestraron dos teléfonos celulares durante varios procedimientos, en el marco investigativo de dos causas judiciales.

El primer caso se concretó tras la denuncia de una mujer contra su expareja por amenazas y la sustracción de su teléfono móvil.

De inmediato, se inició una causa judicial por “Hurto y amenaza en contexto de violencia de género” y se realizaron las averiguaciones.

Luego integrantes de la brigada investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, establecieron que el teléfono estaba en inmediaciones a la manzana 21 del barrio Eva Perón y lo recuperaron.

En otro hecho, un hombre denunció que dos mujeres en moto le robaron el celular y dinero a punta de arma blanca a su hija de 15 años, mientras esperaba el colectivo en una parada del transporte público de pasajeros.

De inmediato los uniformados de la Comisaría Seccional Séptima iniciaron una causa judicial por “Robo a mano armada” y establecieron la identidad de una de las autoras del ilícito, quien fue detenida minutos después en la manzana “A” del barrio El Porvenir, con el equipo de comunicación.

En ambas intervenciones, los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y la detenida quedó a disposición de la Justicia provincial.



