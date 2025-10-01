Secuestraron mercaderías de origen extranjero y se inició una causa Federal

• Fue durante un control vehicular en el acceso norte, sobre la Ruta Nacional N° 11

Integrantes de la Dirección General Drogas Peligrosas secuestraron cajas con botellas y latas de cerveza, split, bicicletas eléctricas, equipos de sonidos, entre otros electrodomésticos, transportados en un camión Iveco.

El procedimiento se concretó el sábado último de madrugada, cuando los policías realizaban un control vehicular e identificación de personas en el acceso norte de la ciudad, a la altura del barrio Namqom, por Ruta Nacional 11.

Durante esa actividad preventiva, verificaron un camión con semirremolque y constataron que trasladaba varios bultos.

El caso se puso a conocimiento de la Fiscalía Federal N° 2 de la provincia de Formosa, a cargo del Dr. Luis Roberto Benítez, quien direccionó el procedimiento.

Después se comprobó que se trataban de varias cajas con botellas y latas de cerveza, varios Split, equipos de sonido, dos bicicletas eléctricas, todos de origen extranjero y sin el aval aduanero.

Las mercaderías fueron secuestradas, mientras que el conductor continuó en libertad una vez finalizadas las diligencias procesales.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Encubrimiento de contrabando”, con intervención del Fiscal Federal N° 2, de la ciudad de Formosa.