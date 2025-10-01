Distrito Cinco: En distintas intervenciones, detuvieron a dos sujetos

• Fueron realizadas en los barrios Lujan y Namqom de esta ciudad

Integrantes de la fuerza provincial aprehendieron a dos hombres, de 19 y 30 años, uno por intentaba abrir la puerta de una camioneta para robar y el otro por protagonizar varios hechos de desorden con un arma de fuego.

El primer procedimiento se concretó este domingo a las 03:50 horas, cuando integrantes de la Comisaría Seccional Séptima realizaban recorridas preventivas por distintos sectores del barrio Lujan, de esta ciudad.

Al llegar a la manzana 49, observaron a un sujeto que intentaba abrir la puerta de una camioneta con claras intenciones de sustraer pertenencias de su interior.

De inmediato, en un rápido y eficaz accionar, los uniformados descendieron del móvil policial y aprehendieron al malviviente.

El segundo caso tuvo lugar alrededor de las 04:30 horas, cuando personal de la Subcomisaría Namqom verificó un hecho de desorden.

Durante esa intervención, detuvieron a un sujeto que participaba del desorden y hallaron en su poder un arma de fuego de fabricación casera.

En ambos casos, los detenidos fueron trasladados hasta las dependencias policiales, se los notificó de su situación legal y quedaron alojados a disposición de la Justicia provincial.



