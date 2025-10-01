Esclarecieron un robo y detuvieron a dos hombres

• Fue producto del rápido despliegue policial y la participación ciudadana

Integrantes de la brigada de investigación de la Unidad Regional Uno concretaron un allanamiento en el barrio 12 de Octubre Bis de esta ciudad, recuperaron objetos sustraídos de un galpón del barrio La Paulina y detuvieron a los responsables.

El jueves último, la Policía tomó conocimiento del ilícito en un galpón ubicado sobre la calle Girola entre la avenida Los Paraísos y Parkinson, por lo que se inició la tarea investigativa.

Alrededor de las 19:00 horas, los policías de la Zona Siete del Comando Radioeléctrico Policial recorrían la calle Parkinson y Cuarta del barrio 12 de Octubre, cuando observaron a dos hombres que trasladaban varios bienes.

Al advertir la presencia de los uniformados, los sujetos abandonaron los objetos y se dieron a la fuga; mientras que se secuestraron elementos de sanitarios, perfiles y alambres, que resultan de interés a la investigación.

Después, un vecino hizo entrega de forma voluntaria de partes y accesorios de tubería y lámparas adquiridos de buena fe.

Todos los elementos de pruebas fueron puestos a disposición del juez de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Enrique Javier Guillen, quien valoró las pruebas y ordenó un allanamiento.

El mandado judicial se concretó en la mañana del sábado último, en una vivienda del barrio 12 de Octubre Bis, zona rural, a la vera del Riacho El Pucú, de esta ciudad.

Durante la requisa recuperaron un ventilador de techo, cuatro chapas de zinc, entre otros bienes, y detuvieron a dos hermanos, sindicados como los presuntos autores del ilícito.

En consecuencia, se iniciaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

Detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.











