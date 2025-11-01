Secuestran mercaderías de origen extranjero

• Fue durante patrullajes preventivos en la avenida Gendarmería Nacional de esta ciudad

Efectivos de la fuerza provincial secuestraron pack de bebidas y mercaderías, sin aval aduanero, que eran transportados en un camión Ford Cargo, perteneciente a una empresa de paquetería.

El viernes último, a las 17:30 horas, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial realizaban recorridas por el carril central de la avenida Gendarmería Nacional.

Allí, detuvieron la marcha del rodado cuyo conductor, de 33 años, quien manifestó desconocer el contenido de la carga que trasladaba en el remolque.

El caso, fue puesto a conocimiento de la Fiscalía Federal N° 2, a cargo del Dr. Luís Benítez, quien direccionó el procedimiento.

Luego, en presencia de testigos realizaron la requisa del remolque donde hallaron varios bultos y fueron trasladados hasta la Unidad Regional Uno, donde comprobaron que se trataban de pack de bebidas, entre otros elementos de origen extranjero.

Las mercaderías fueron trasladadas hasta la dependencia policial, a disposición de la Justicia Federal, mientras que el conductor una vez finalizadas las diligencias continuó su trayecto.

Por el caso, se inició una causa por “Encubrimiento de Contrabando” con intervención del juzgado en turno. (Con foto).



