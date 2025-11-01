Cinco sujetos fueron detenidos por distintos hechos ilícitos

• Los procedimientos se realizaron en el marco de tareas preventivas

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a cinco sujetos involucrados en causas por “Amenazas, Hurto, Robo y Lesiones, Amenazas con el uso de Arma Blanca, Robo e Instigación al Suicidio en contexto de violencia de género”.

Los primeros procedimientos fueron realizados por personal de la Comisaría Seccional Quinta e integrantes de la brigada investigativa.

Durante recorridas y un amplio trabajo iniciado este jueves desde la mañana hasta la madrugada del viernes detuvieron a cuatro hombres de 25, 26, 34 y 44 años, involucrados en distintas causas judiciales.

Luego, los integrantes de la Comisaría Seccional Tercera trabajaron en forma conjunta con el personal de la Brigada Investigativa de la Unidad Regional Uno y detuvieron a un individuo, de 27 años.

El procedimiento se concretó este viernes, en el barrio San Francisco y tras verificación de datos se comprobó que se halla imputado por “Lesiones, Amenazas con el uso de Arma Blanca, Robo e Instigación al Suicidio en Contexto de Violencia de Género”.

Los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, se les notificó su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia.







