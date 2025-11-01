Un sujeto incendió una vivienda y se dio a la fuga

Afortunadamente no se registraron lesionados

Integrantes de la fuerza provincial investigan un hecho donde un hombre habría prendido fuego una vivienda de un conglomerado habitacional, en el barrio Simón Bolívar y luego escapó del lugar.

Este sábado cerca de las 00:10 horas, uniformados de la Comisaría Seccional Quinta fueron alertados del caso a través de la línea de emergencias ECO-911.

De inmediato acudieron al lugar y, con la colaboración de efectivos del Destacamento Bomberos Distrito Cinco, lograron extinguir el incendio.

Durante esa tarea establecieron que la propietaria no se encontraba en el momento del siniestro y a través de las cámaras de seguridad como por testimonios aportados por vecinos, obtuvieron información sobre el presunto autor.

Minutos después, se hizo presente una joven, de 23 años, quien refirió que durante la mañana un hombre intentó sustraerle su teléfono celular y que además la amenazó.

Por el hecho, se inició una causa judicial por “Daño por Incendio” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Las tareas investigativas continúan para lograr la detención del sospechoso, quien ya se encuentra identificado.