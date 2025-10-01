Secuestran dos motocicletas en diferentes intervenciones

También detuvieron a un hombre y una mujer

Efectivos de la fuerza provincial secuestraron una Zanella ZB con pedido de secuestro, una Guerrero de 110 cilindradas involucrada en una causa judicial y aprehendieron a un hombre y una mujer.

El primer procedimiento fue cuando integrantes de la brigada investigativa del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana, Clorinda, realizaban recorridas preventivas.

Durante esa actividad identificaron a una mujer y una Zanella ZB, trabajo que permitió establecer que el rodado registraba pedido de secuestro por “Hurto”.

La segunda intervención fue cuando policías de la brigada investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, realizaban averiguaciones en una causa judicial por “Retención indebida”.

Allí establecieron la identidad del presunto autor, quien minutos después fue detenido.

Luego, en inmediaciones a la manzana 99 del barrio República Argentina secuestraron la Guerrero de 110 cilindradas.

En ambos casos, los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



