Aprehendieron a un sujeto y secuestraron elementos vinculados a un caso de abigeato

La investigación continúa para aprehender a otros implicados

Integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Delegación Juan G. Bazán, detuvieron a un sujeto por la sustracción y faena de un vacuno de un establecimiento ganadero de esa localidad.

El caso se registró en la mañana del viernes último, cuando el capataz de la Estancia El Aibal denunció la sustracción de un animal.

De inmediato, un grupo de investigadores fue hasta el lugar y se desplegó en el campo.

En la estancia, verificaron que el vacuno fue sustraído y sacado por medio del alambrado oeste. Rápidamente, los policías comenzaron el seguimiento de huellas por varios kilómetros hasta llegar al lugar donde se concretó la faena, donde se hallaron la cabeza y cuero de la vaca sustraída.

La tarea de campo les permitió establecer varias huellas de neumáticos de motos y camioneta que los malvivientes utilizaron para llevarse la carne.

En la continuidad del trabajo en la estancia, los investigadores llegaron hasta el cruce de las rutas provinciales 9 y 28, donde individualizaron a uno de los implicados en el caso.

Mediante el despliegue policial, detuvieron a uno de los imputados en el ilícito y secuestraron elementos vinculados al delito denunciado.

También, a través de varios testimonios, establecieron la participación del segundo implicado.

Las diligencias realizadas fueron documentadas por personal de la Delegación de Policía Científica; mientras que los elementos secuestrados y el detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial.

Por el caso, se inició una causa judicial y la investigación continúa a fin de lograr aprehender al segundo implicado y secuestrar los elementos restantes.



