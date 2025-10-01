Recuperaron objetos y detuvieron a un sujeto

Las intervenciones se realizaron en la ciudad de Formosa y Clorinda

Integrantes de la fuerza provincial secuestraron un secarropas y aprehendieron a un hombre con pedido de captura vigente.

El primer procedimiento fue cuando uniformados de la Comisaría Seccional Séptima realizaban averiguaciones por una causa de “Hurto” y establecieron que el electrodoméstico fue vendido.

Luego entrevistaron a un vecino, quien al tomar conocimiento del caso hizo entrega del secarropas, que lo adquirió de buena fe.

La segunda intervención se concretó cuando efectivos de la brigada investigativa del Comando Patrulla de Seguridad Urbana, Clorinda, realizaban recorridas preventivas por el barrio San Miguel.

Allí identificaron a un sujeto, de 31 años, quien según los datos de la Dirección General de Informática registraba pedido de captura vigente en una causa por “Hurto”.

En ambos casos, el secuestro y el detenido fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



