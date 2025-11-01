Aprehendieron a un sujeto por agredir a otro con un arma blanca en el barrio Simón Bolívar

• La víctima fue asistida en el Hospital Distrital Ocho y está fuera de peligro

Efectivos de la fuerza provincial secuestraron un cuchillo y detuvieron a un hombre que hirió a otro durante un confuso episodio en el barrio Simón Bolívar de esta ciudad.

El jueves último, a las 13:30 horas, integrantes de la Comisaría Seccional Quinta verificaron un requerimiento en la manzana 5 del mencionado conglomerado habitacional.

Según las averiguaciones realizadas, se estableció que un hombre de 34 años mantuvo una discusión con su vecino de 27; quien luego le asestó un puntazo en el hombro.

De inmediato, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Distrital N° 8, recibió atención médica y está fuera de peligro.

Después detuvieron al agresor en inmediaciones al lugar del hecho, hallándose en su poder el arma utilizada para cometer el ilícito, todo documentado por personal de la Dirección General de Policía Científica.

El caso fue puesto a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, a cargo del Dr. Marcelo López Picabea, quien direccionó el procedimiento.

Por el hecho, se dio inicio a una causa judicial por “Tentativa de Homicidio”, mientras que el detenido y el secuestro fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



