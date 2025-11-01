Se llevarán a cabo variadas actividades por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA

Estarán dirigidas a la comunidad y tendrán lugar el próximo lunes 1° de diciembre en la plaza San Martín y en la Costanera “Vuelta Fermoza”.

Como cada año, el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA.

En ese marco, el lunes 1º de diciembre se desplegarán numerosas acciones de promoción y prevención en centros de salud y hospitales públicos de toda la provincia, con el objetivo de informar, concientizar, promover y preveniren la respuesta al VIH.

Además, el Programa Provincial de ITS – VIH/SIDA y Hepatitis Virales estará realizando diversas actividades en simultáneo, en dos puntos de la ciudad capital: la plaza San Martín (en la intersección de la calle Fontana y Avenida 25 de Mayo) y en la Costanera “Vuelta Fermoza” (frente al puerto), por la mañana, de 9 a 12 horas y por la tarde, de 17.30 a 20 horas.

Las mismas incluirán testeos gratuitos de VIH, sífilis y hepatitis; concientización sobre la prevención para educar sobre la importancia del uso del preservativo como barrera clave en la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

También el equipo de salud estará brindando consejería pre y post-test y hará la entrega de folletería con información clara y precisa, máspreservativosylazos rojos alusivos a la fecha.

La infectóloga Myriam Vega, a cargo del mencionado programa de salud, sostuvo al respecto que “todas las personas pueden contraer el VIH, cualquiera sea su género, orientación sexual, edad, aspecto físico, nivel socio económico y cultural”.

En ese sentido, remarcó que la única manera de saber si vivís con el VIH “es haciéndote un test y para hacerlo no se requiere orden médica. Es confidencial y voluntario”.

“Por eso, es recomendable realizarlo, ya que si el diagnóstico de VIH es positivo, la persona puede acceder al tratamiento y la adherencia al mismo, mejora la calidad de vida del paciente transformándose en una condición crónica”, explicó.

Al concluir, la especialista invitó a toda la comunidad a participar en las actividades programadas y a aprovechar la oportunidad para despejar dudas e inquietudes a través de la consulta con los profesionales.







