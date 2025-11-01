Las categorías Sub 13 y Sub 15 tuvieron competencias en la pista de atletismo del CEF N° 1

En la pista de atletismo del Centro de Educación Física N° 1, donde también se encuentra la piscina olímpica cubierta y climatizada, las categorías Sub 13 y Sub 15, tanto masculino como femenino, desarrollaron sus pruebas en el marco de la Final Provincial de Atletismo este sábado 29 por la mañana.

Para este evento, llegaron a la Ciudad de Formosa varias delegaciones del interior provincial y, al respecto, brindó declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el director de Deportes Luis Ortellado, quien valoró el flamante escenario para deportes de alto rendimiento.

“Estamos muy felices” de tener esta infraestructura, enfatizó, resaltando que los deportistas y sus profesores “disfrutaron de esta nueva jornada deportiva en esta pista reglamentaria para la alta competencia”.

Por su parte, desde la delegación de Palo Santo, el profesor Samuel Méndez, señaló que estaba muy contento por esta oportunidad e indicó cómo es el trabajo de entrenar a quienes se están formando en atletismo en esa comunidad del Departamento Pirané.

En principio, dijo que es una tarea constante y diaria con los adolescentes que vienen desarrollando hace cuatro años, con vistas a fomentar su expansión en Palo Santo.

En ese sentido, expuso Méndez que hay un “semillero prometedor”, con niños y niñas que, en algunos casos, “ya desde los ocho años que están practicando este deporte. También hay otros de la categoría Sub 18 que se destacaron en competencias a nivel nacional representando a Formosa”.

Por eso, aseguró que este Provincial fue “una oportunidad única” a partir de contar “con esta pista de atletismo en Formosa”.

Otra de las delegaciones fue la de Laguna Naineck, localidad que llegó a la Capital con 32 atletas entre las dos categorías y, al respecto, Rubén Darío Enriquez señaló, a modo de evaluación, que el desempeño en las pruebas había sido “muy positivo”.

Incluso, alcanzando “el podio en algunos casos; es decir que respondieron muy bien”, afirmó.

Luego, describió que en la EPES N° 19 “Vuelta de Obligado” existe un taller de atletismo donde se fomenta esta disciplina en la localidad. “Entonces, luego de la clase de educación física, van al taller los estudiantes”, consignó.

Y agregó que “fue una experiencia hermosa” conocer esta majestuosa infraestructura, a la que pudieron llegar gracias a que también la Municipalidad de Laguna Naineck dio su apoyo para el traslado de la delegación hasta la ciudad capital.

“Al igual que algunos de los tutores también pusieron a disposición sus vehículos”, por tanto, realzó Enriquez que hubo una organización de la que todos participaron en la gestión de que los atletas pudieran estar presentes en esta competencia.

Como testimonio de esta experiencia, contó Milagros Arce, una de las atletas de Laguna Naineck, que para ella fue “la primera vez compitiendo en esta pista de atletismo”, un deporte que exige mucha preparación, por lo que en ese sentido, manifestó que le dedica mucho tiempo al entrenamiento, esperando federarse el año que viene.

Por último, los padres que acompañaron a sus hijos estaban emocionados y orgullosos de ellos, en otra gran jornada en el CEF N° 1 y sus flamantes instalaciones inauguradas en septiembre de este año por el gobernador Gildo Insfrán, porque en Formosa el deporte es una cuestión de Estado.







