Sacaron seis motos fuera de circulación por diferentes infracciones

• Los procedimientos se concretaron en la localidad de Ingeniero Juárez y en esta ciudad

Efectivos de la Fuerza provincial demoraron a seis motociclistas que circulaban a alta velocidad y generaban molestias a los vecinos.

El procedimiento se llevó a cabo el viernes último, cuando integrantes de la Unidad Regional Seis, sacaron de circulación una motocicleta Honda Tornado, de 250 cilindradas y una Honda XR de 150 cilindradas, con escapes modificados.

Los conductores se desplazaban a gran velocidad por las principales avenidas, lo que implicaba un riesgo a su integridad física y la de terceros.

El secuestro se concretó de forma preventiva, mientras tanto uno de ellos, al advertir la presencia policial, abandonó la motocicleta y se dio a la fuga.

Luego, en la madruga del sábado, los integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial realizaban recorridas preventivas, para desalentar estas actividades en grupos de motoqueros.

Durante ese trabajo, secuestraron cuatro motocicletas; dos Honda Wave, una Motomel Blitz y otra Honda XR de 150 cilindradas y demoraron a sus conductores, entre ellos dos menores de edad.

Los involucrados realizaban acrobacias en motos con caños escapes deportivos, sin casco protector colocado y con exceso de velocidad cruzaban los semáforos en rojo.

En todos los casos, en las dependencias policiales se labraron las actuaciones procesales y todo quedó a disposición de la justicia.



























