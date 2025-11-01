La Policía recuperó objetos robados

• Fue en el marco investigativo de la causa judicial por “Hurto”

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a un sujeto y secuestraron bienes sustraídos de una vivienda del barrio Centro, de la localidad de Ibarreta.

Tras la denuncia de un hombre, por la sustracción de herramientas de su domicilio, los integrantes de la Comisaría, realizaron tareas investigativas y verificación de cámaras de seguridad.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Hurto” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial.

El sujeto fue detenido en la vía pública y trasladado hasta la dependencia policial, donde fue notificado de su situación procesal a disposición de la Justicia.

Luego, los investigadores secuestraron una escalera y un taladro que habían sido adquiridos de buena fe por un vecino, quien al tomar conocimiento de la procedencia de los objetos, hizo entrega de manera voluntaria.

El damnificado reconoció los elementos como de su propiedad y agradeció la eficaz intervención de los uniformados.







