Distinguen a Fundación Chaqueña con dos premios: Dorado y AES

La Fundación Expresiones Artísticas y Culturales Chaco (FACUC) recibió en la última semana dos importantes galardones por su aporte a la cultura local y regional. Primeramente, fue distinguida con el premio “Dorado”, cuya entrega se efectivizó durante una ceremonia realizada en el aula magna de la UNNE, mientras que recientemente obtuvo una estatuilla con la imagen de Don Bosco de manos de la Asociación de Ex Alumnos Salesianos (AES) del Chaco.

El presidente de FACUC, David Chamorro expresó su agradecimiento al periodista y locutor, Marcelo Lagranja, promotor de ambas distinciones, afirmando que “este tipo de reconocimientos nos motivan y alientan a seguir trabajando apasionadamente por la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales, no sólo de la provincia, sino también de la región”.

En ese sentido, recordó ser partícipe además del Martín Fierro Federal, obtenido por una producción audiovisual formoseña en abril pasado, al mencionar que “fuimos mediadores para la consecución de los fondos obtenidos por la serie ganadora. Nos referimos a “Alfa y Beto”, un programa infantil dedicado a la divulgación científica escolar, producido por la asociación civil “Centro de Capacitación Profesional” de la ciudad de Formosa”.

“A nivel local – remarcó- hemos sido un nexo importante para el financiamiento de “Inquilinas”, flamante largometraje independiente dirigido por los cineastas chaqueños, Roly Ruiz y Yony Czombos. Estamos hablando de la dupla ganadora de importantes premios con la serie “Pez Gordo”

“Nuestra Fundación tiene una fuerte inserción comunitaria, tanto en el Chaco como en el resto de las provincias del NEA, dado que compartimos la misma cultura, más allá de nuestras propias identidades territoriales”, resaltó.

“Desde hace siete años – precisó- el propósito fundamental de FACUC es favorecer el acceso escénico y cultural de los jóvenes talentos que tenemos en la provincia y en la región, además de ofrecer oportunidades laborales genuinas en el ámbito cultural, porque queremos que los artistas puedan vivir dignamente y dedicarse exclusivamente a su labor artística”.

Tras advertir que “la lucha es clara: lograr que los actores culturales encuentren su lugar en el sistema económico de manera genuina y sustentable”, el titular de FACUC expresó que “esa sería la mejor forma de hacer realidad nuestro lema: dignificar la vida para honrar el arte"

“Nuestra razón de ser es poder servir de herramienta de gestión para llevar adelante proyectos que de otra manera no podrían desarrollarse. De allí derivan estos dos reconocimientos que nos llenan de orgullo y nos impulsan a seguir adelante con nuestros sueños, especialmente el más ambicioso: poner en marcha un convenio con una importante mutual para brindar servicios de cobertura a artistas, algo inédito para el Chaco, la región y el país”, aseguró.Anunció además que "estamos trabajando en el posicionamiento de territorio.news, un nuevo portal de noticias relacionadas al quehacer cultural, a la vez que estamos poniendo el máximo esfuerzo en el próximo lanzamiento de un canal de streaming con contenidos culturales"

Finalmente, Chamorro aplaudió “iniciativas como las que promueve Marcelo (Lagranja), porque es necesario reconocer a nuestros valores en los distintos ámbitos de la cultura. Nosotros también lo entendemos así, por eso en septiembre del año pasado, durante un evento realizado con humoristas de la región en la peña nativa “Martín Fierro”, decidimos reconocer por su humildad y humanidad a Don Luis Landriscina, verdadero ejemplo de trayectoria dedicada a la cultura regional”