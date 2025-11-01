Recuperaron una motocicleta sustraída

El propietario agradeció el profesionalismo y el rápido despliegue policial

Integrantes de la Comisaría Fontana secuestraron, en el barrio Belgrano, una Motomel Skua, de 150 cilindradas, que fue sustraída del barrio Namuncurá.

En la mañana de este sábado, los efectivos tomaron conocimiento sobre la sustracción del rodado y de inmediato desplegaron un operativo de seguridad.

Tras, las tareas investigativas de los uniformados, encontraron la motocicleta frente a un complejo de alquileres en el barrio Belgrano.

También, realizaron las actuaciones procesales y el rodado fue trasladado hasta la dependencia policial, donde el dueño reconoció el bien como suyo.

Los auxiliares de la justicia continúan con la investigación para identificar y aprehender al autor del hecho.



