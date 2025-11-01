Demoraron a un hombre que circulaba alcoholizado y con un machete

El procedimiento se concretó durante recorridas preventivas

Efectivos del Destacamento Colonia Aborigen demoraron a un joven en la vía pública por consumir bebidas alcohólicas y portar un arma blanca.

Alrededor de las 8:00 horas del sábado, los policías realizaban recorridas preventivas por los distintos sectores de la localidad de Bartolomé de las Casas.

Durante esa actividad, identificaron a un sujeto y constataron que tenía bebidas alcohólicas y, entre sus prendas de vestir, un machetillo.

El aprehendido, de 22 años y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial.

Por el caso, se inició una causa contravencional, y todo quedó a disposición del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Comandante Fontana.



