Detuvieron a un sujeto por agredir a otro

Por el caso, se inició una causa judicial por “Lesiones con el uso de arma blanca”

Efectivos de la Subcomisaría Puente Uriburu aprehendieron a un hombre que agredió a otro con un machete y quedó a disposición de la Justicia provincial.

El viernes último, de madrugada, los uniformados fueron alertados por la línea de emergencias gratuita ECO 911 y durante la entrevista a la víctima, de 47 años, comentó que estaba con un amigo cuando llegó un individuo y lo agredió con un machete.

Luego el personal de SIPEC asistió al hombre y lo trasladó hasta el Hospital Central para su mejor atención.

Después, con los datos aportados por el agredido, detuvieron al atacante en inmediaciones al Puente San Hilario.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia provincial.



