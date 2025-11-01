Policías recibieron reconocimiento por su dedicación, esfuerzo y solidaridad

El acto se realizó en el Polideportivo Policial “28 de Mayo”, ubicado en el barrio San Antonio

Mujeres y hombres de la Policía de la provincia, entre superiores y subalternos, recibieron certificados de “Reconocimiento”, por destacarse en diferentes procedimientos concretados durante este año, al servicio de la comunidad formoseña en todo el territorio provincial.

El acto tuvo lugar este viernes por la mañana, en el Polideportivo Policial “28 de Mayo” del barrio San Antonio de esta ciudad, complejo que estuvo repleto de integrantes de la fuerza de las diferentes dependencias y áreas de la Policía con funciones en capital e interior y familiares.

El evento estuvo presidido por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia Dr. Jorge Abel González, acompañado del Jefe de Policía, Comisario General licenciado Juan Moisés Villagra.

Allí se realizó el reconocimiento a los procedimientos destacados del año, todo en el marco de las actividades por el 65° Aniversario de la Policía de Formosa.

También estuvieron presentes subsecretarios del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Oficiales Superiores que integran la Plana Mayor Policial, Oficiales Superiores, jefes, subalternos y personal subalterno con prestación de servicios a lo largo y ancho de la geografía provincial.

A todo esto, el diacono permanente Roberto González realizó una invocación religiosa y bendijo los certificados entregados a los policías reconocidos por su labor.

Además asistió el personal superior y subalterno en situación de retiro, junto a los cursantes de los Institutos Policiales, familiares y vecinos.

Durante el acto se escucharon los conceptos del jefe de la Dirección General Drogas Peligrosas, Comisario General Néstor García y del ministro González, quienes instaron a los policías a seguir la tarea de servicio que llevan adelante, con profesionalismo y responsabilidad hacia toda la comunidad formoseña.











