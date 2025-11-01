Recuperaron motocicletas sustraídas en la ciudad de Formosa y Pozo del Tigre

Las investigaciones permitieron hallar ambos rodados en forma rápida

Efectivos policiales secuestraron dos motocicletas sustraídas en el marco de trabajos de investigación, donde resultan fundamentales los aportes de la comunidad formoseña, tanto en capital como en el interior provincial.

El primer hecho ocurrió en la tarde del miércoles último, en la ciudad de Formosa, cuando una joven de 23 años denunció la sustracción de su Corven Energy 110 cilindradas, estacionada frente a un establecimiento educativo del barrio Vial.

De inmediato, personal de la Sección Robos y Hurtos inició la investigación y encontró la motocicleta abandonada entre calles internas del barrio Virgen de Lourdes.

Luego se realizaron las actuaciones y el rodado quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3; mientras que el autor está identificado y su detención sería inminente.

El segundo hecho se registró en Pozo del Tigre, donde una mujer de 46 años denunció la sustracción de una Honda Wave, que permanecía bajo la galería frontal de su vivienda, en el barrio España.

Policías de la comisaría de esa localidad iniciaron la investigación y un mecánico aportó datos relevantes, que permitieron montar un rastrillaje por la Ruta Nacional Nº 81. A unos 10 kilómetros, los uniformados encontraron huellas recientes de una motocicleta que ingresaban hacia una senda rural.

El seguimiento de los rastros condujo hasta una morada en ruinas, donde se encontró la motocicleta denunciada y la propietaria agradeció el rápido y eficiente accionar policial.

A partir de los testimonios reunidos, se identificó al presunto autor, un joven de 16 años, y se dio intervención al Juzgado de Menores de la Tercera Circunscripción Judicial.

Los secuestros permanecen en la dependencia policial y continúan las actuaciones para el total esclarecimiento de ambos hechos delictivos.



