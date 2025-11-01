La Policía recuperó electrodomésticos robados

• Además, se localizó el vehículo utilizado y se allanó una vivienda en el barrio 28 de Junio

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a un hombre y recuperaron electrodomésticos sustraídos de un comercio, ubicado sobre la calle Pedro Bonaccio al 400, de esta ciudad.

La pesquisa incluyó el análisis de distintos registros fílmicos, trabajo que permitió identificar a los presuntos autores y al vehículo utilizado para el transporte, además de establecer el trayecto y el destino final de los objetos robados.

En la mañana del jueves último, los investigadores localizaron el vehículo frente a una casa del barrio Simón Bolívar, donde se realizaron las diligencias procesales.

Con todos los elementos reunidos, el juez de Instrucción y Correccional Nº 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Enrique Javier Guillén, ordenó allanar una vivienda de la manzana 65 del barrio 28 de Junio.

El procedimiento arrojó resultados satisfactorios, con el recupero de los objetos sustraídos y la detención de un hombre de 34 años.

Los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, se realizaron las actuaciones procesales, notificaron al hombre de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.




