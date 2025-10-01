Pirané: Hallaron el cuerpo de un hombre sin vida

• Los familiares habían denunciado su ausencia luego de ir a cazar, por lo que era intensamente buscado por la Policía

Efectivos de la Comisaría Pirané hallaron el cuerpo de un hombre, en una zona boscosa, y tras las averiguaciones se estableció que se trataba del ciudadano Damián Gómez, de 50 años, quien se ausentó el miércoles 5 de noviembre de su vivienda ubicado en un establecimiento ganadero de la colonia Corralito.

El jueves último una mujer, de 28 años, denunció en la Comisaría de Pirané que su padre, de 50 años, se había ausentado de su lugar de trabajo el miércoles 5 de noviembre del corriente año a horas 18:00, a fin de cazar y que hasta el momento no regresaba.

De inmediato se iniciaron las actuaciones procesales con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial.

En paralelo los integrantes de la Comisaría Local, Comando Radioeléctrico Policial, Delegación del Departamento Informaciones Policiales y Drogas Peligrosas desplegaron un amplio operativo de búsqueda, que contó con la colaboración de vecinos y familiares.

Luego este viernes, durante el operativo hallaron el cuerpo del hombre, en una zona boscosa, a quinientos metros del casco del establecimiento ganadero, el cual presentaba una herida de arma de fuego, en el sector de la espalda, con trayectoria ascendente.

También se observó una escopeta calibre 16, con una vaina en recámara, el cual tenía la soga de sujeción enredado por ramas; varios cartuchos en el bolsillo del pantalón y un celular.

El caso se puso a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia a cargo del Dr. Enrique Guillén y la Fiscal de Turno Dra. Cintia Viti, quienes direccionaron el procedimiento.

Personal de la Delegación Policía Científica documentó la escena del hallazgo, mientras que los Bomberos trasladaron el cuerpo hasta la morgue judicial del barrio San Antonio de la ciudad de Formosa para la autopsia y posteriormente se hizo entrega a los familiares para la inhumación.

Por el caso se inició un expediente judicial con intervención de la Justicia provincial.



