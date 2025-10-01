Anularon un centro de distribución de estupefacientes

• Hubo detenidos y secuestros de narcóticos y elementos que interesan en la investigación

Efectivos de la Dirección General Drogas Peligrosas detuvieron a un hombre y dos mujeres, más el secuestro de cocaína, entre otros objetos, en un allanamiento en el barrio San Antonio Dos, de la ciudad de Formosa.

Durante varias semanas, los policías realizaban tareas de investigación por la presunta comercialización de estupefacientes al menudeo en una vivienda, hasta que en la siesta del jueves último detuvieron a un potencial cliente, que tenía un envoltorio de cocaína.

El detenido y la droga fueron trasladados hasta la dependencia policial, a disposición de la Justicia provincial.

Los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luís Molina, quien otorgó una orden de allanamiento para el domicilio investigado.

La medida judicial fue realizada por integrantes de la Dirección General Drogas Peligrosas, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policía de Formosa (GEOPF) y Policía Científica.

En medio de la requisa detuvieron a dos mujeres y secuestraron envoltorios con cocaína, dos teléfonos celulares, dinero, una tablet, una ampolla, entre otros elementos de interés para la investigación.

Las detenidas y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



