Ibarreta: Detuvieron a una mujer que amenazó y agredió a otra con un arma de fuego

• El Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 tomó intervención en el caso

Efectivos de la Comisaría Ibarreta aprehendieron a una mujer y secuestraron un revólver calibre 32 en un allanamiento en el barrio Sarmiento de la mencionada localidad.

El hecho se registró el martes último a las 18:30 horas, cuando una mujer de 29 años denunció que minutos antes ingresó a un local comercial ubicado en el barrio Sarmiento y una mujer la agredió con un cinto, la insultó y amenazó de muerte mientras le apuntaba con un arma de fuego.

De inmediato, el personal policial inició una causa judicial por “Amenaza con el uso de arma de fuego y lesiones”, investigó el caso y el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del Dr. Enrique Guillen, ordenó allanar la casa de la imputada, en el barrio Sarmiento.

La medida judicial se realizó el jueves último y estuvo a cargo de los integrantes de la Comisaría Ibarreta, con la colaboración de la Delegación Policía Científica.

En la requisa detuvieron a la presunta autora de la agresión y las amenazas y secuestraron un revólver calibre 32.

El arma de fuego fue trasladado hasta la dependencia policial y la aprehendida quedó a disposición de la Justicia provincial.



