Mansilla: Detuvieron a dos sujetos por agredir y amenazar a sus parejas

• Fue en diferentes intervenciones realizadas en esta ciudad y en la localidad de Mansilla

Efectivos de la fuerza provincial aprehendieron a dos hombres por ejercer violencia contra sus parejas, ocurridos esta ciudad y en la localidad de Mansilla.

La primera intervención fue cuando integrantes de la Comisaría Seccional Novena acudieron a un requerimiento solicitado por la línea de emergencias gratuitas ECO 911.

En el lugar, una mujer refirió que su concubino llegó en aparente estado de ebriedad, la agredió y la amenazó de muerte.

De inmediato, los policías iniciaron las diligencias procesales correspondientes y detuvieron al sujeto.

El segundo procedimiento tuvo lugar cuando una joven denunció en la Comisaría Lucio V. Mansilla que sufrió violencia por parte de su pareja.

Por el caso, se inició una causa con intervención de la Justicia provincial, se realizaron las averiguaciones y detuvieron al causante.

En ambas intervenciones integrantes de la Oficina de Género y violencia Intrafamiliar, de las dependencias mencionadas, brindaron asistencia a las víctimas.

Los sujetos fueron trasladados hasta las dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)



