Barrio San Martín: Investigan la sustracción de una suma importante de dinero

• Integrantes de la Comisaría Seccional Primera se hallan en etapa de investigación por el hurto de una importante suma de dinero del interior de un automóvil en el barrio San Martín de esta ciudad

El hecho se registró el viernes último alrededor de las 11:20 horas, cuando los policías acudieron a verificar un requerimiento cursado por la línea de emergencias gratuitas ECO 911.

Allí un hombre de 62 años comentó que minutos antes dejó estacionado su auto, sin sistemas de seguridad e ingresó a su local comercial dejando en el interior del rodado una riñonera con dinero.

Minutos después se dio cuenta que un sujeto, abrió la puerta del vehículo, sustrajo el bien y se fugó.

Personal de la Dirección General de Policía Científica, realizaron las diligencias periciales en la escena y secuestraron las secuencias fílmicas. A su vez, los efectivos del Departamento de Informaciones Policiales se encuentran abocados a la investigación para establecer la identidad del presunto autor.

Por el caso, se inició una causa por “Hurto” con Intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial, de la provincia.