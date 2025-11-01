Lo descubrieron cuando intentaba sustraer bienes de un establecimiento educativo

El sujeto tiene antecedentes de hechos contra la propiedad

Integrantes de la Comisaría El Chorro evitaron un robo y detuvieron a un joven cuando salía de una escuela de la Comunidad Originaria, con elementos sustraídos.

El sábado último, alrededor de las 18:45 horas, los policías realizaban recorridas preventivas por la jurisdicción.

Durante ese trabajo, advirtieron la presencia de un sujeto que salía del establecimiento educativo, con una carretilla, un equipo de sonido y otros bienes.

Al ser demorado, el joven de 19 años, no pudo justificar la procedencia de los elementos y fue detenido.

Luego, el director del establecimiento confirmó que los bienes recuperados eran propiedad de la institución.

Los efectivos de la Delegación Policía Científica realizaron las diligencias procesales y verificaron también que el sistema de seguridad del acceso, había sido violentado.

El imputado fue detenido y alojado en celdas de la Dependencia a disposición de la Magistratura interviniente. (



