Anulan un centro de distribución de estupefacientes en Laguna Blanca

Secuestraron marihuana apta para elaborar 189 dosis

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas Delegación Laguna Blanca detuvieron a un hombre, secuestraron estupefacientes, entre otros elementos de interés, tras un allanamiento en el barrio Centro, de esa localidad.

El procedimiento tuvo su origen semanas atrás, cuando los efectivos tomaron conocimiento de la existencia de un presunto punto de venta de drogas.

Tras las tareas investigativas, lograron establecer información precisa sobre el sospechoso y fueron puestas a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1, de la Segunda Circunscripción Judicial, quien dispuso el allanamiento.

La medida judicial se llevó a cabo el viernes último en horas del mediodía con la colaboración de personal de la Unidad Regional Cuatro y la Comisaría local.

Durante la requisa detuvieron a un sujeto, de 32 años, secuestraron dos bolsas de polietileno con marihuana, un teléfono celular, dinero, elementos de acondicionamiento, una pipa de fabricación casera y un blíster de clonazepam, entre otros elementos.

El detenido y los secuestros fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



