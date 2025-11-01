Nacif sostuvo que los Intendentes del Oeste Formoseño radicaron su apoyo al Gobernador Gildo Insfrán

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, indicó que junto a sus pares, Alejandro Moreno de El Chorro, Adolfo Perez de Pozo de Maza, y Antonio Caldera de Chiriguanos, ratificaron más que nunca su apoyo incondicional al Gobernador de la Provincia, Dr Gildo Insfrán, y resaltaron sus cualidades de liderazgo, que lo posicionan como el mejor y más adecuado candidato a Presidente de la Argentina.

“Los ataques sistemático a su gestión y representatividad se deben a que lucha para que su pueblo tenga a su servicio un Estado Presente, en el que se respete que donde hay una necesidad nazca un derecho, y la justicia social se ejerza en cada una de sus políticas de Gobierno”, indicó.

“Nosotros recordamos que cuando fuimos considerados territorio inviable, él le puso firmeza a la adversidad, gestiono, accionó, y tuvo una visión de Provincia que la ejecutó a través del modelo formoseño”, recordaron.

“La legitimidad de su mandato esta basada en el acompañamiento de su pueblo, que lo ratifica a través de elecciones democráticas en las que gana por más del setenta por ciento de los votos”, explicaron.

“La realidad y nuestra historia nos muestra, que solo unidos, solidarios y organizados, seguiremos avanzando sobre los logros y derechos adquiridos; por eso, hoy más que nunca, nuestra lealtad no solo se ratifica, sino que también se profundiza”













