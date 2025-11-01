La Policía trabaja en un caso de abuso sexual y busca detener al imputado

Intervienen el Juez del Juzgado Instrucción y Correccional N° 3, la Jueza del Juzgado de Menores, la Fiscal y la Línea 102, Servicio de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad

La fuerza provincial se encuentra abocada a la investigación de un delito contra la integridad sexual, ocurrido en el barrio Fray Salvador Gurrieri de la ciudad de Formosa.

Las madres de las víctimas, dos niñas de 11 y 12 años, realizaron las denuncias en la Comisaría Seccional Novena, donde expresaron que sus hijas, entre el mes de septiembre y principios de noviembre del presente año, habrían sido abusadas por su tío.

Por el hecho, se inició una causa judicial por el delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, a cargo del Dr. Enrique Javier Guillen, y de Menores, a cargo de la Dra. Silvana Jarzynski, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.

De inmediato, tomaron intervención la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar, con la oficina de la dependencia jurisdiccional, para asistir y realizar la coordinación con las áreas correspondientes, donde intervino la Línea 102, Servicio de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad, a cargo de la Dra. Ana Franco.

Por el caso, se conformó un grupo de investigadores de varias dependencias policiales y brigadas de investigación, que realizan una exhaustiva búsqueda del imputado, un hombre mayor de edad, a fin de lograr su aprehensión y ponerlo a disposición de la justicia.



