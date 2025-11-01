La Etnia Toba en el oste formoseño manifestó su incondicional apoyo al gobernador Dr. Gildo Insfrán









El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, indicó que dirigentes y caciques de todas las comunidades tobas, presentaron un documento en el que manifestaron su incondicional apoyo al Gobernador de la Provincia Dr Gildo Insfrán.“Incondicionalmente respaldamos a nuestro líder y hermano Dr Gildo Insfrán, porque estamos convencidos de que sacó adelante a nuestra Provincia y también puede resucitar al peronismo en el País, reconstruyéndolo como lo que realmente es, la única fuerza capaz de garantizar que el ajuste y la exclusión, que esta implementando el actual Gobierno Nacional sea reemplazado por presencia y compromiso, por justicia social e inclusión”, dice en el primer párrafo.“Rechazamos la intervención Provincial, porque nosotros lo eligimos para que nos asista, nos guie y nos ampare, contra toda adversidad”, expresa la misiva.“Estos vientos de cambio, abrigan a quienes no les interesa nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Hablan de dictadura, y aquí solo hay apoyo, fe, confianza, lealtad, y esperanza, que se ratifica en cada elección. En nuestro voto esta la legitimidad de su mandato, porque el pueblo es y será siempre el soberano”, estipula.“Cuando nadie estuvo, el nos reconoció la identidad étnica y cultural, la educación bilingüe, intercultural, la personería jurídica de las comunidades, la posesión comunitaria de la tierra, tuvimos la posibilidad de tener presencia, no solo en el Instituto de Comunidades Aborígenes, sino también en la Legislatura Provincial, en los Concejos Deliberantes, y en todas las áreas de la vida, respetando nuestras raíces, costumbres y propósito”, expresaron.“Fuimos visibles, respetados y nuestra voz escuchada, antes, durante y después de los procesos eleccionarios”, explicaron.“Nosotros lo elegimos y nuestra voz vale.Cuando critican que gobernó por tanto tiempo, nos preguntamos ¿donde estaban ellos?, porque si sabemos donde estuvo, esta, y estará nuestro compañero, que es siempre, indiscutiblemente al lado nuestro”, detallaron.“Hoy, apoyamos más que nunca a nuestro Gobernador de la Provincia Dr Gildo Insfrán, no solo nuestro primer mandatario Provincial, hoy lo alentamos para que lidere la construcción de una Argentina más inclusiva para todos”, finaliza el escrito.