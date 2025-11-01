“CAÍDOS EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER”

Falleció el 04 de enero de 1980, el Suboficial prestaba servicios en la entonces Sección Asuntos Rurales con asiento en Colonia San Antonio.

Ese día fatídico, integraba una comisión Policial que seguía las huellas de un arreo de ganado vacuno mal habido que se dirigía hacia Villa del Carmen.

Durante esa tarea debían cruzar el Riacho San Hilario, en ese momento desbordado por las aguas. Su acompañante pudo pasar el riacho, mientras que el mencionado personal, al intentar cruzar, las patas de su montado se enredaron en las ramas que fueron arrastradas por la corriente bajo la superficie.

El animal se sacudió violentamente y despidió al suboficial que lamentablemente desapareció de la superficie.

Sargento Juan Domingo Ojeda

Murió el 19 de abril de 1984, durante una comisión de servicio en jurisdicción de la comisaría villa 213, realizaba prevención de abigeatos en horas de la noche, al intentar cruzar el estero bellaco, el montado realizó un movimiento brusco que despidió al jinete y desapareció bajo la superficie del agua.

En su homenaje la Comisaria Villa 213 lleva su nombre.

Oficial Principal Enri Omar Alvarenga

Falleció el 26 de febrero de 1991, cuando se hallaba en comisión de servicio acompañado de dos Subalternos y cuando estaban en la confluencia del Riacho Pilagá y Río Paraguay, más conocido como “Boca Riacho Pilagá”, de manera imprevista se levantó temporal.,

Las fuertes olas, hicieron zozobrar la embarcación y sus tripulantes cayeron al agua.

Pese a los esfuerzos realizados por sus compañeros, dadas la profundidad y fuerte correntada no lograron rescatarlo.

En su homenaje la Subcomisaria del barrio Guadalupe lleva su nombre.

Sargento Primero Quirino Gallí

Falleció el 27 de julio de 1992, sucedió cuando el Suboficial estaba de regreso, de una comisión del servicio por la zona de Lote 8, en un tractor perteneciente a la Dirección de Hidráulica con un acoplado cargado con ocho mil litros de agua.

En ese transcurso el pesado rodado realizó un brusco movimiento y el Suboficial perdió el equilibrio y cayó bajo las ruedas de la maquinaria.

En su homenaje el Destacamento Lote 8 lleva su nombre.



