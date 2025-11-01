Formosa afianza la gestión sanitaria y ambiental en frigoríficos con la 2ª Jornada Provincial de Formación Integral

La capacitación realizada en El Colorado reunió a operarios, carniceros, estudiantes y equipos técnicos provinciales, con instancias teóricas y prácticas para fortalecer las normas higiénico–sanitarias, ambientales y de bienestar animal en los establecimientos de faena.Con el objetivo de fortalecer los conocimientos y las prácticas vinculadas a la gestión sanitaria y ambiental en los establecimientos de faena, se desarrolló en El Colorado la 2ª Jornada Provincial de Formación Integral de Frigoríficos y Mataderos.

La propuesta se inscribe en el trabajo sostenido que lleva adelante el Gobierno de Formosa para continuar mejorando la calidad de los alimentos y el cuidado del ambiente en todo el territorio.

La actividad se concretó a partir de un trabajo articulado entre las áreas técnicas provinciales responsables de la infraestructura y el marco normativo de los frigoríficos, las exigencias sanitarias y bromatológicas y la responsabilidad ambiental.

También se abordó el manejo sanitario y de bienestar animal, con la participación de equipos del Ministerio de Desarrollo Humano, del Ministerio de la Producción y Ambiente y de otras dependencias vinculadas al sector.

En el acto de apertura estuvieron el intendente de El Colorado, contador público Mario Brignole; el ministro de la Producción y Ambiente, licenciado Lucas Rodríguez; el intendente de Misión Laishí, contador público José Lezcano; y el intendente de Villafañe, Víctor Osorio Sata.

Las autoridades resaltaron la importancia de consolidar prácticas responsables en toda la cadena de faena, en línea con las políticas públicas que impulsa la provincia para garantizar alimentos seguros a la población.

En ese sentido, el ingeniero José González, director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis del Ministerio de Desarrollo Humano, señaló que “esta segunda jornada nos permitió profundizar la formación de los equipos que trabajan diariamente en los frigoríficos y mataderos del interior”.

Agregó que “siempre buscamos que cada establecimiento cumpla con los estándares higiénico–sanitarios y ambientales que exige la normativa, porque de eso depende la salud de las y los formoseños”.

González explicó que, durante la mañana, se desarrolló un bloque teórico en el que repasaron las condiciones edilicias que deben reunir los frigoríficos y el flujo de la faena desde el ingreso del animal hasta la salida del producto.

Asimismo, se trabajó sobre las pautas de bienestar animal y los riesgos de las zoonosis, remarcando la importancia del control veterinario en cada etapa del proceso.

La jornada estuvo dirigida a operarios de frigoríficos y sus responsables, carniceros de las localidades participantes, representantes del Ministerio de Obras Públicas que intervienen en la construcción de frigoríficos y estudiantes de escuelas técnicas.

También participaron propietarios de frigoríficos privados, efectivos policiales y profesionales veterinarios de áreas bromatológicas, entre otros actores de la cadena cárnica.En total, participaron 74 personas.

Luego del desarrollo teórico en el salón del Partido Justicialista, se realizó la instancia práctica en el matadero frigorífico de El Colorado, donde se llevó a cabo la faena demostrativa de dos animales.

“En el recorrido por planta pudimos mostrar en vivo los puntos críticos: cómo se realiza el lavado, el manejo de vísceras, la disposición de residuos y el tratamiento de efluentes”, describió González.

Al finalizar la faena, se destacaron los avances observados en el sistema de tratamiento de efluentes líquidos respecto de evaluaciones anteriores.











