La Policía secuestró dos motocicletas y detuvo a una mujer

• Las intervenciones se realizaron en esta Ciudad y en Clorinda

Integrantes de la fuerza provincial recuperaron dos motocicletas robadas y detuvieron a una mujer, en distintos procedimientos realizados en esta ciudad y en el interior provincial.

El primer procedimiento se concretó en la mañana de este martes, cuando una vecina denunció la sustracción de su moto Kenton C110, en la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera en la ciudad de Clorinda.

De inmediato, los investigaron iniciaron un amplio trabajo de campo y encontraron el bien en una vivienda deshabitada, del barrio San Miguel, en esa localidad.

Posteriormente y ya en esta ciudad, alrededor de las 21:35 horas, los efectivos de la Brigada Investigativa Delegación Distrito Cinco recuperaron una Motomel Blitz, que horas antes fue sustraída en el barrio Eva Perón.

Durante recorridas por el barrio El Porvenir, observaron que en el rodado de similares características circulaba una mujer, quien fue detenida por el delito.

En ambos, casos las motocicletas fueron trasladadas hasta la dependencia policial, la joven fue notificada de su situación procesal y todo quedó a disposición de la Justicia. (Con foto)







