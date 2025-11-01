Detuvieron a dos sujetos con causas pendientes ante la Justicia

• Los procedimientos fueron resultado de una prolija investigación

Integrantes de la fuerza provincial detuvieron a dos sujetos, uno en el barrio Fray Salvador Gurrieri y otro en el 8 de Marzo, presuntos autores en delitos por Abuso Sexual con Acceso Carnal en Concurso Real y Abuso Sexual sin acceso carnal.

El primer procedimiento, fue realizado el martes último en horas de la mañana, por efectivos de la sección de División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales.

Durante las recorridas preventivas y tareas de investigaciones en el barrio Fray Salvador Gurrieri, identificaron a un hombre, de 56 años.

Tras la verificación de sus datos constataron que tenía pedido de captura, por un hecho de “Abuso Sexual con Acceso Carnal en Concurso Real”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N º 3, de la Primera Circunscripción Judicial.

En horas de la tarde, integrantes de la Brigada Investigativa Delegación Distrito Cinco y la brigada de la Comisaría Seccional Quinta, detuvieron en el barrio 8 de Marzo a un sujeto, de 32 años, por Abuso Sexual sin Acceso Carnal.

En ambos procedimientos los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial y alojados en celdas de la unidad operativa, a disposición de la Justicia. (Con foto)







