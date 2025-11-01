Bomberos extinguieron incendio sobre un camión

• Afortunadamente, no hubo personas lesionadas

Integrantes de la fuerza provincial trabajaron intensamente para apagar el incendio de un camión sobre la ruta nacional N° 11, a la altura del kilómetro 1.195.

Del hecho, se tomó conocimiento cerca de las 2:40 horas de este miércoles, a través de un llamado de emergencias ECO911 por el incendio de un camión, a unos 11 km, de la ciudad de Formosa hacia Clorinda.

De inmediato, se desplazaron hasta el lugar los efectivos de la Subcomisaria Namqon y del Cuerpo de Bomberos, donde constataron el incendio generalizado en la parte posterior del rodado.

Con la colaboración de las dotaciones de los Destacamentos San Miguel y Distrito Cinco iniciaron la tarea de extinción, labor que duró varias horas hasta lograr sofocar las llamas.

El conductor, de 29 años, de nacionalidad paraguaya, comentó que viajaba desde Formosa a Paraguay, cargado con cajas de impresoras y tintas, y por cuestiones que se tratan de establecer se generó el foco ígneo.

También, los uniformados de la Delegación Policía Científica-Distrito Cinco se iniciaron las actuaciones procesales y se inició un expediente judicial con intervención de la Justicia.







