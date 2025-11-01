Ultimas Noticias

Bomberos extinguieron incendio sobre un camión

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas

Integrantes de la fuerza provincial trabajaron intensamente para apagar el incendio de un camión sobre la ruta nacional N° 11, a la altura del kilómetro 1.195.

Del hecho, se tomó conocimiento cerca de las 2:40 horas de este miércoles, a través de un llamado de emergencias ECO911 por el incendio de un camión, a unos 11 km, de la ciudad de Formosa hacia Clorinda.

De inmediato, se desplazaron hasta el lugar los efectivos de la Subcomisaria Namqon y del Cuerpo de Bomberos, donde constataron el incendio generalizado en la parte posterior del rodado.

Con la colaboración de las dotaciones de los Destacamentos San Miguel y Distrito Cinco iniciaron la tarea de extinción, labor que duró varias horas hasta lograr sofocar las llamas. 

El conductor, de 29 años, de nacionalidad paraguaya, comentó que viajaba desde Formosa a Paraguay, cargado con cajas de impresoras y tintas, y por cuestiones que se tratan de establecer se generó el foco ígneo.

También, los uniformados de la Delegación Policía Científica-Distrito Cinco se iniciaron las actuaciones procesales y se inició un expediente judicial con intervención de la Justicia. 