La Policía sacó de circulación a 35 conductores alcoholizados

· Durante los controles, se labraron más de 190 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alcoholímetros a 2319 personas, labraron 193 actas de infracción y detectaron a 35 conductores alcoholizados en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 17 motos y retuvieron 79 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó operativos de seguridad este domingo, en el marco del encuentro deportivo Torneo Federal Regional Amateur entre los clubes Defensores de Rosario y Deportivo Tablita Pirané.

Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, más las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además se movilizaron unas 18000 en distintos locales bailables de esta ciudad capital y evento realizado en el Estadio Antonio Romero donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.



