La Policía sacó de circulación a 35 conductores alcoholizados
· Durante los controles, se labraron más de 190 actas de infracción
La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos
en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en
inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en
todo el interior provincial.
En ese amplio dispositivo,
integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV)
controlaron con alcoholímetros a 2319 personas, labraron 193 actas de
infracción y detectaron a 35 conductores alcoholizados en toda la provincia.
También sacaron de circulación unas 17 motos y retuvieron 79 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.
Seguridad
deportiva
La Policía diagramó operativos de seguridad este domingo, en el marco del encuentro deportivo Torneo Federal Regional Amateur entre los clubes Defensores de Rosario y Deportivo Tablita Pirané.
Seguridad
ciudadana
Los servidores públicos tuvieron
una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en
espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas, centros de
salud, cajeros automáticos, comercios, más las principales avenidas y calles
internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.
En este sentido, se valora el
compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia
para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.
Además se movilizaron unas 18000 en distintos locales bailables de esta ciudad capital y evento realizado en el Estadio Antonio Romero donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.