Barrio El Resguardo: Investigan un confuso episodio que terminó con disparos de arma de fuego y un herido

La víctima está internada en el Hospital Central, fuera de peligro

Efectivos de la fuerza provincial trabajan en la investigación de un caso que tiene a un hombre herido con un disparo de arma de fuego, en la avenida Laureano Maradona del barrio El Resguardo de la ciudad de Formosa.

El sábado último, alrededor de las 23:30 horas, integrantes de la Comisaría Seccional Tercera fueron alertados del hecho a través de la línea de emergencias gratuitas ECO 911.

De inmediato, acudieron al lugar y se entrevistaron con la víctima, de 28 años, quien comentó que minutos antes se desplazaba en su motocicleta desde el Distrito Cinco hasta su vivienda.

Al llegar a su domicilio, ubicado en la avenida Laureano Maradona al 200, fue interceptado por dos sujetos que circulaban en una motocicleta de gran cilindrada, donde uno de ellos descendió y, por motivos que se investigan, le efectuó disparos con arma de fuego impactando un proyectil en el cuerpo.

Después los malvivientes se dieron a la fuga y el personal del SIPEC asistió al herido y lo trasladó hasta el Hospital Central, donde permanece internado fuera de peligro.

Según el examen forense, la víctima presenta una herida de arma de fuego con orificio de entrada en el glúteo y de salida en el abdomen.

Integrantes de la Comisaría Tercera realizaron las diligencias procesales, mientras que la Policía Científica documentó la escena del hecho, donde se secuestraron vainas servidas y un proyectil.

Efectivos del Departamento Informaciones Policiales, Brigada de la Unidad Regional Uno, Drogas Peligrosas y del Comando Radioeléctrico Policial, trabajan en varias líneas investigativas para esclarecer el hecho y detener a los autores.

Por el caso, se informó al Juez y fiscal de turno, y se inició una causa judicial por “Tentativa de homicidio”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.