Estafa: Compraron electrodomésticos con un cheque falso y fueron descubiertos

• También realizaron allanamientos en dos viviendas del Barrio Virgen del Carmen y secuestraron plantines de marihuana, una suma importante de dinero y un aire acondicionado

Efectivos de la División Delitos Económicos del Departamento Informaciones Policiales desarticularon una banda de estafadores que operaba con cheques falsos, detuvieron a dos hombres, una mujer y secuestraron el vehículo en el cual se desplazaban, entre otros objetos de interés en la investigación.

Todo comenzó con la denuncia de un comerciante, que fue estafado por un hombre que compró electrodomésticos con un cheque sin fondos.

Los investigadores tomaron conocimiento del caso y de inmediato se abocaron al trabajo de campo, que permitió identificar a los presuntos autores.

Con los datos recabados, en la tarde del martes los policías detuvieron a dos de los acusados, un hombre de 47 años y una mujer de 42, sumado al secuestro del vehículo utilizado para transportar lo adquirido.

Las pruebas reunidas fueron puestas a conocimiento del Dr. Rubén Antonio Spessot, a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, quien ordenó allanar dos viviendas del barrio Virgen del Carmen.

Como resultado de los allanamientos, secuestraron un aire acondicionado, dinero en pesos y dólares, además de la detención de un tercer implicado.

También se encontraron plantines de marihuana, lo que derivó en la intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.

Los secuestros y detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo permanece a disposición de la Justicia provincial.








