Detuvieron a un sujeto con pedido de captura

• Fue durante un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 11 acceso sur a esta ciudad

Efectivos policiales detuvieron a un joven, con pedido vigente en una causa judicial por “Lesiones calificadas”.

El viernes último a las 11:30 horas, los integrantes de la Delegación Seguridad Vial realizaban tareas preventivas en el acceso sur a la ciudad y demoraron a un transeúnte.

Tras verificación con la base de datos de la Dirección General de Informática comprobaron que registraba pedido de captura, en una causa por Lesiones calificadas.

Al lugar, acudieron integrantes de la Zona Nueve del Comando Radioeléctrico Policial, quienes trasladaron al detenido hasta la dependencia policial.

Tras ser notificado de su situación procesal, quedó alojado a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción judicial de la provincia.











