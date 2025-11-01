La Policía detuvo a un dealer en Laguna Blanca

• Secuestraron cocaína de máxima pureza, dinero, una motocicleta, balanza de precisión y otros elementos vinculados al narcomenudeo

Efectivos de la Delegación Drogas Laguna Blanca aprehendieron a un hombre que comercializaba estupefacientes y secuestraron diversos elementos de interés para la causa.

El procedimiento se inició semanas atrás, cuando los policías antinarcóticos fueron advertidos que un hombre se dedicaba a la venta de drogas, mediante la modalidad de entrega a domicilio.

De inmediato, realizaron las tareas investigativas y toda la información fue puesta a conocimiento del Juez de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial.

En horas de la mañana del viernes último, detuvieron al investigado cuando circulaba en una motocicleta, por calles del barrio San Miguel.

En su poder encontraron envoltorio de cocaína, dinero en efectivo, un teléfono celular y una motocicleta Zanella ZB, que fueron secuestrados para la causa.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial, notificado de su situación procesal y alojado a disposición de la Justicia.

Con los elementos reunidos y la detención del implicado, el Juez en turno ordenó allanar el domicilio, en el barrio Belgrano.

La medida fue concretada el viernes por la tarde por integrantes de la Delegación Drogas Laguna Blanca, de la Comisaría Local y de la Unidad Regional Cuatro.

Durante la requisa, secuestraron cocaína compacta con envoltorio de polietileno, una balanza de precisión, teléfonos celulares, dos cuchillos con restos de cocaína, retazos de polietileno utilizados para el fraccionamiento, y otros elementos vinculados a la causa.











