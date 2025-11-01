Arrancó en Ingeniero Juárez la 7ma Edición del Campeonato Interprovincial del Petróleo
Ingeniero Juárez, vivió en las ultimas horas la inauguración de la 7ma Edición del Campeonato Interprovincial del Petróleo 2025. El presidente de la comisión organizadora, Alfredo Valdez, indicó que participarán, treinta selecciones, de Formosa, Chaco y Salta, y recordó que el campeonato, cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Ingeniero Juarez, y del Gobierno de la Provincia de Formosa.
Por su parte, Rafael Nacif, Intendente de Ingeniero Juárez, indicó que toda la región estará mostrando sus talentos deportivos, en cada partido.
Igualmente, Nacif sostuvo que Juárez “por supuesto quiere retener la Copa”, pero dejó claro, que “alientan y dan lo mejor de sí, como anfitriones, para que todos los equipos, en su paso por este importante evento deportivo se sientan como en casa”.