Detuvieron a un abigeo y secuestraron producto cárnico

• Fue gracias a la participación ciudadana

Integrantes de la Comisaría San Martín Dos aprehendieron a un hombre, secuestraron una motocicleta y producto cárnico faenado en la comunidad Facundo Quiroga, de esa localidad.

El viernes último, los uniformados fueron alertados, que un sujeto ofrecía a la venta una res de caprino, faenado de manera irregular, en el barrio Primero de Mayo.

De inmediato, acudieron al lugar y demoraron al hombre, que se desplazaba en una motocicleta Keller y tenía en su poder una bolsa arpillera con el animal faenado, sin justificar su procedencia.

Luego, efectivos de la Brigada Investigativa realizaron las averiguaciones y se entrevistaron con un vecino de la comunidad Facundo Quiroga, quien denunció la sustracción del cabrito.

El detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.











