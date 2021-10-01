El Centro Cívico Municipal N° 2 ofrece múltiples servicios y beneficia a vecinos de números barrios

El Juez de Faltas de la comuna capitalina, Juan Manuel Oviedo, destacó que los múltiples servicios que ofrece el recientemente inaugurado Centro Cívico Municipal N° 2 del barrio 2 de Abril beneficia a vecinos de numerosos barrios, y consolida el proyecto de descentralización del municipio que impulsa la gestión del intendente Jorge Jofré.

“La habilitación de este Centro fue una promesa del intendente Jofré ante la solicitud de los vecinos del barrio 2 de Abril en una reunión. Está destinado para beneficiar a toda la gente del Jurisdicción 3, que es la más grande de la ciudad y comprende más de 50 barrios, lo que no implica que vecinos de otras jurisdicciones se acerquen a realizar sus trámites”, explicó el encargado del Centro Cívico N° 2.

El funcionario resaltó que, a un mes de la apertura de este nuevo edificio, ya se han acercado a hacer sus trámites municipales más de 500 personas: “Esto consolida uno de los ejes de la gestión del intendente Jofré, que es la descentralización del municipio. En ese sentido hay que destacar también que desde hace unos años ya está funcionando también el Centro Cívico N° 1 en el barrio Eva Perón”, remarcó.

Entre los servicios que se ofrecen a los vecinos, mencionó que “en este lugar tiene sus oficinas la Administración de Ingresos Municipales, donde pueden pagarse los distintos tributos; la Dirección de Tránsito para tramitar la licencia de conducir; las Direcciones de Transporte, Bromatología y Habilitaciones Comerciales; y el Juzgado de Faltas para regularizar las multas y aprovechar el plan de facilidades de pago”.

“Además, funciona el área de Acción Social, que incluye la Dirección de Discapacidad y el programa de Bolsones Saludables. Próximamente ofreceremos también orientación jurídica una vez a la semana, y asesoramiento relacionado al área de Catastro y Banco de Tierras”, concluyó Oviedo.







