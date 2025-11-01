Reunión organizativa para próxima inauguración de obra que beneficiará a comunidades del Departamento Bermejo

En esta semana hubo reuniones organizativas para próximas inauguraciones de obras en el interior provincial que beneficiará a comunidades del Departamento Bermejo.

Se trata de la referida a la Línea de Media Tensión de 13,2 KV desde el Centro de Distribución de 33/13,2 KV de Laguna Yema, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 81, que llega hasta las localidades El Quemado Nuevo y El Cañón.

Desde REFSA se especificó que la Línea de Media Tensión de 13,2 KV tiene una extensión de 60 kilómetros.

La construcción de esta obra demandó la instalación de 700 postes sostenes de madera y 60 estructuras especiales de hormigón armado centrifugados de 10,50 metros de altura.

Las bases son de hormigón del tipo prismáticas, en tanto que, en la parte de la subestación transformadora aérea, se indicó que en cada una de las localidades se instalaron nuevos pórticos de hormigón armado del tipo terminal bipostes y nuevos transformadores, tanto en El Quemado Nuevo como en El Cañón.

De esa forma, desde las nuevas subestaciones transformadoras aéreas en las dos localidades saldrán nuevas Líneas de Baja Tensión, las que se conectarán a las redes existentes.

Por ese motivo, funcionarios de los organismos involucrados en su construcción recorrieron la zona, así como también de la Dirección de Ceremonial del Gobierno, la Policía y el intendente de Laguna Yema, Nilton Werning, manteniendo una reunión organizativa en esta semana.



